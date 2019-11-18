Около 7 млн детей находятся в местах лишения свободы по всему миру
22:40 18.11.2019 Источник: Эхо Москвы
В местах лишения свободы по всему миру остаются около 7 миллионов детей. Такие данные приводит независимый эксперт ООН Манфред Новак. По его подсчетам, треть миллиона находится в лагерях для мигрантов. Лидером по этому показателю называют США. Вслед за ними следуют Боливия, Ботсвана и Шри-Ланка.
Администрацию Дональда Трампа ранее неоднократно критиковали за действия в отношении мигрантов, в том числе и за содержание детей беженцев в непригодных для жизни условиях. Эхо Москвы
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