Северная Корея назвала условия начала новых переговоров с США
07:15 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР заявила о невозможности проведения новых переговоров с США до тех пор, пока Вашингтон полностью не откажется от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в комментарии председателя комитета КНДР за мир в Азиатско- Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, текст которого опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"США при каждом удобном случае рассуждают о переговорах по денуклеаризации, но о них не может быть и речи до тех пор, пока полностью и необратимо не будет отменена враждебная политика США в отношении КНДР - коренная причина ядерного вопроса на Корейском полуострове, - подчеркивается в комментарии. - Нам некуда спешить и мы не намерены садиться за стол переговоров с США, прибегающими к уловкам, как сейчас".
По словам Ким Ён Чхоля, недавнее решение министерства обороны США о переносе совместных военных учений с Южной Кореей не является для КНДР достаточной мерой. "Мы требуем от США отказаться от участия в совместных военных учениях с Южной Кореей или навсегда прекратить проведение этих учений, - подчеркнул он. - Перенос учений на более поздний срок не обеспечит мир и безопасность на Корейском полуострове и не поможет дипломатическим усилиям для решения этого вопроса".
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