На юге Японии найден предмет, похожий на топливный стержень с АЭС

07:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цилиндр с маркировкой уранового топливного стержня, обнаруженный на небольшом курортном островке Мияко, который входит в самую южную японскую префектуру Окинава, не радиоактивен. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Киодо.

Этот предмет случайно нашел на улице местный житель. Власти Окинавы немедленно вызвали к месту находки группу специалистов местного гарнизона сил самообороны. Они провели замеры и не обнаружили признаков повышенного радиационного фона.

Власти пока не могут ответить на вопрос, откуда взялся этот предмет, который будет подвергнут тщательному исследованию. В префектуре Окинава в отличие от других районов Японии атомных станций не имеется.