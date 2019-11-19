На Камчатке родителям малыша, ставшего инвалидом, удалось отсудить у врачей шесть миллионов

07:36 Источник: Интерфакс

Семья из Петропавловска-Камчатского отсудила 6 млн рублей у трех медучреждений, по чьей вине их сын стал инвалидом, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

"В пользу истцов и пострадавшего ребенка с трех учреждений взыскана компенсация морального вреда в равных размерах на общую сумму 6 млн рублей. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.