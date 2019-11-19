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Песков: Программа визита Путина в Париж только на стадии проработки

08:00 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки", пока прорабатывается. 

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Программа поездки только на стадии проработки", - сказал представитель Кремля.

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