Песков: Программа визита Путина в Париж только на стадии проработки
08:00 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки", пока прорабатывается.
Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Программа поездки только на стадии проработки", - сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 09:00 19.11.2019
- В РФ ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория
- 08:55 19.11.2019
- Продавцы авиабилетов говорят о росте цен на перелеты в новогодние праздники
- 08:45 19.11.2019
- В письме Деду Морозу девочка попросила помочь вернуть воду в российские реки
- 08:30 19.11.2019
- Протестующие в Тбилиси не собираются сдаваться и снова ставят палатки
- 08:20 19.11.2019
- Эксперты опасаются, что платить вовремя по кредитам скоро перестанут почти все россияне
- 08:15 19.11.2019
- Европа может отказаться от финансирования проектов по ископаемым видам топлива
- 07:36 19.11.2019
- На Камчатке родителям малыша, ставшего инвалидом, удалось отсудить у врачей шесть миллионов
- 07:26 19.11.2019
- В Москве 19 ноября сохранится плюсовая температура воздуха
- 07:21 19.11.2019
- На юге Японии найден предмет, похожий на топливный стержень с АЭС
- 07:15 19.11.2019
- Северная Корея назвала условия начала новых переговоров с США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать