Песков: Программа визита Путина в Париж только на стадии проработки

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки", пока прорабатывается.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Программа поездки только на стадии проработки", - сказал представитель Кремля.