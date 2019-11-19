Европа может отказаться от финансирования проектов по ископаемым видам топлива

08:15 Источник: Газета.Ru

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что министры впервые поддержали декларацию о прекращении выделения средств на ископаемые виды топлива, поскольку ранее речь шла только об угольных электростанциях.

Уточняется, что несмотря на обильную финансовую поддержку ЕС проектов по борьбу с глобальным потеплением, параллельно происходит финансирование и добычи ископаемого топлива. Таким образом, члены Евросоюза пытаются уменьшить зависимость от ядерной энергии или угля.