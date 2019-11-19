В письме Деду Морозу девочка попросила помочь вернуть воду в российские реки
08:45 19.11.2019 Источник: RT
Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
Чаще всего в своих письмах дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Также дети просят смартфоны, куклы и машины, рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
«Одну из необычных просьб Дед Мороз нашёл в письме девятилетней девочки Лизы из Владимирской области. Она обеспокоена проблемами экологии, в частности осушением рек. В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает, в свою очередь, беречь окружающую среду», — рассказал представитель пресс-службы Деда Мороза.
Отмечается, что в канцелярии Деда Мороза делят письма на творческие (с поделками и рисунками) и добрые (с рассказами о себе, своей семье и добрых делах).
В канцелярии также сообщают, что на первое ноября 2019 года Деду Морозу прислали 3,6 млн писем. Их пишут как дети, так и взрослые, многие из которых старше 40 лет.
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