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Эксперты опасаются, что платить вовремя по кредитам скоро перестанут почти все россияне

08:20 19.11.2019 Источник: Известия

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.

С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Авторы документа подчеркивают, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. 

Причина заключается в слишком скромном увеличении доходов населения, необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки, считают эксперты. При этом они опасаются, что растущая просрочка может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все. - пишут "Известия".

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