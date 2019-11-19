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Протестующие в Тбилиси не собираются сдаваться и снова ставят палатки

08:30 19.11.2019 Источник: Интерфакс

На площади перед парламентом провели ночь несколько десятков протестующих. Они вновь установили несколько палаток, но на этот раз не на проезжей части проспекта Руставели, а на площади, передает корреспондент "Интерфакса".

"Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе.

Он сообщил, что во вторник утром в Тбилисском городском суде состоятся процессы над 37 задержанными накануне при силовом разгоне участниками акции протеста.

"Все эти люди задержаны по политическим мотивам, и мы будем требовать их немедленного освобождения", - сказал Бобохидзе.

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