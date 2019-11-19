Протестующие в Тбилиси не собираются сдаваться и снова ставят палатки
08:30 19.11.2019 Источник: Интерфакс
На площади перед парламентом провели ночь несколько десятков протестующих. Они вновь установили несколько палаток, но на этот раз не на проезжей части проспекта Руставели, а на площади, передает корреспондент "Интерфакса".
"Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе.
Он сообщил, что во вторник утром в Тбилисском городском суде состоятся процессы над 37 задержанными накануне при силовом разгоне участниками акции протеста.
"Все эти люди задержаны по политическим мотивам, и мы будем требовать их немедленного освобождения", - сказал Бобохидзе.
НОВОСТИ
- 09:00 19.11.2019
- В РФ ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория
- 08:55 19.11.2019
- Продавцы авиабилетов говорят о росте цен на перелеты в новогодние праздники
- 08:45 19.11.2019
- В письме Деду Морозу девочка попросила помочь вернуть воду в российские реки
- 08:20 19.11.2019
- Эксперты опасаются, что платить вовремя по кредитам скоро перестанут почти все россияне
- 08:15 19.11.2019
- Европа может отказаться от финансирования проектов по ископаемым видам топлива
- 08:00 19.11.2019
- Песков: Программа визита Путина в Париж только на стадии проработки
- 07:36 19.11.2019
- На Камчатке родителям малыша, ставшего инвалидом, удалось отсудить у врачей шесть миллионов
- 07:26 19.11.2019
- В Москве 19 ноября сохранится плюсовая температура воздуха
- 07:21 19.11.2019
- На юге Японии найден предмет, похожий на топливный стержень с АЭС
- 07:15 19.11.2019
- Северная Корея назвала условия начала новых переговоров с США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать