В РФ ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория
09:00 19.11.2019 Источник: РБК
Сотрудники МВД обнаружили в Подмосковье крупнейшую за последние несколько лет нарколабораторию, где ежемесячно могло производиться до 1,5 т синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Производственные цеха были расположены в Серпуховском районе, в помещениях бывшего фермерского хозяйства площадью более 4 га. Полицейские обнаружили в двух помещениях химические реакторы стоимостью от 200 тыс. до 500 тыс. руб. каждый, а также склад с химическими реактивами.
Были задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик и подозреваемый в организации лаборатории. РБК
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