В РФ ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория

09:00 Источник: РБК

Сотрудники МВД обнаружили в Подмосковье крупнейшую за последние несколько лет нарколабораторию, где ежемесячно могло производиться до 1,5 т синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Производственные цеха были расположены в Серпуховском районе, в помещениях бывшего фермерского хозяйства площадью более 4 га. Полицейские обнаружили в двух помещениях химические реакторы стоимостью от 200 тыс. до 500 тыс. руб. каждый, а также склад с химическими реактивами.

Были задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик и подозреваемый в организации лаборатории. РБК