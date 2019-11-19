Анкара может возобновить военную операцию в Сирии - Чавушоглу

09:20 Источник: Газета.Ru

Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявил, что Анкара может начать военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Anadolu. По его словам, это случится, если Россия и США не выполнят обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

Также дипломат добавил, что на данный момент ни Москва, ни Вашингтон не выполнили свои обещания.



«Если мы не получим результата, то снова сделаем, что нужно», — пригрозил Чувушоглу. Газета.Ru

