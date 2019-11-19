Впервые за 19 лет астронавты США не попали в экипажи кораблей "Союз"

09:32 Источник: Известия

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», следует из данных Центра подготовки космонавтов.

Так, в октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) впервые могут отправиться трое россиян. Также впервые в космос планируется запустить сразу трех Сергеев в одном корабле, передает «РИА Новости».

Согласно утвержденному списку, места в экипаже корабля «Союз МС-17» закреплены за Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом. В следующий экипаж включен Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Последний полностью российский экипаж полетел в космос в 2000 году во время посещения станции «Мир».



Российские космические корабли «Союз» пока остаются единственным транспортным средством, способным доставить человека на МКС. В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing. Сейчас новые корабли проходят этап испытаний. Известия