Правительство предложило почти в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского - СМИ
10:05 19.11.2019 Источник: РБК
Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз — с 60 млн до 353,8 млн руб. Госдума рассмотрит бюджет во втором чтении во вторник, 19 ноября.
По данным официального сайта Института мировых цивилизаций и системы СПАРК, учредителями института являются Либерально-демократическая партия и лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В 2017 году источники РБК говорили, что Жириновский обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой выделить его институту новое помещение в центре Москвы. В результате правительство в прошлом году передало в ведение Института мировых цивилизаций принадлежащее Российской академии наук (РАН) 15-этажное здание на Ленинском проспекте.
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