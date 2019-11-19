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НОВОСТИ

Польские СМИ рассказали о сценариях войны США и России

10:20 19.11.2019 Источник: Газета.Ru

Издание Myśl Polska в опубликованном материале рассказало о двух сценариях войны между Россией и США.

Согласно первому сценарию, США выполнят массированную атаку по территории России с использованием даже ядерного оружия. Однако одним из вариантов дальнейшего развития событий является вероятность нанесения Кремлем таких же по мощности ответных мер.

Второй сценарий предполагает экономическую изоляцию России, которая должна привести к «смене политического руководства».

По мнению автора материала, оба варианта являются реалистичными, поскольку Вашингтону может срочно потребоваться «относительно масштабная война». Россия при этом является наиболее вероятным противником, которого США попытаются себе подчинить.  Газета.Ru

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