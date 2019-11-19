Женщины-предприниматели в РФ начали чаще получать дополнительное образование - опрос
10:32 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские женщины, занятые в предпринимательской сфере, начали чаще получать новые навыки и компетенции. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, проведенном по инициативе банка "Открытие", "Опоры России", Минэкономразвития и Совета Федерации.
В ходе исследования была опрошена 1 тыс. действующих и потенциальных женщин-бизнесменов. Результаты опубликованы в Международный день женского предпринимательства, который под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается во всем мире 19 ноября.
"Половина опрошенных женщин-предпринимателей (50%) получали дополнительное бизнес-образование за последние 6 месяцев. Наиболее востребованные форматы - онлайн-обучение и самостоятельное образование", - отмечается в сообщении. При этом, по данным предыдущего исследования, интерес к повышению уровня знаний и компетенций высказывали 45% респондентов.
Женщины-предприниматели, согласно опросу, отмечают готовность к цифровой трансформации, активно используя дистанционные каналы продаж, а также социальные сети в продвижении своего бизнеса. При этом исследование выявило недостаточность их внимания к интеграции в бизнес цифровых технологий и кибербезопасности.
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