0
0
116
НОВОСТИ

Решение о предоставлении мест астронавтам США на "Союзах" примут в ближайшее время

11:05 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос в ближайшее время примет решение о предоставлении мест астронавтам НАСА на российских пилотируемых кораблях "Союз", сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время. О данном решении будут все проинформированы", - сказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 19.11.2019
Более 70 ледовых площадок откроются для горожан этой зимой в СЗАО
0
31
11:32 19.11.2019
Судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян
0
67
11:20 19.11.2019
Мать, посадившая 6-летнего сына за руль, выразила желание встретиться с Бастрыкиным
0
91
11:00 19.11.2019
Суд заключил под стражу охранника амурского колледжа
0
112
10:32 19.11.2019
Женщины-предприниматели в РФ начали чаще получать дополнительное образование - опрос
0
140
10:20 19.11.2019
Польские СМИ рассказали о сценариях войны США и России
0
197
10:05 19.11.2019
Правительство предложило почти в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского - СМИ
0
182
10:00 19.11.2019
РУСАЛ принимает заявки на конкурс развития городских пространств с общим фондом 500 миллионов рублей
0
185
09:32 19.11.2019
Впервые за 19 лет астронавты США не попали в экипажи кораблей "Союз"
0
248
09:20 19.11.2019
Анкара может возобновить военную операцию в Сирии - Чавушоглу
0
219

Возврат к списку