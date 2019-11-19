Решение о предоставлении мест астронавтам США на "Союзах" примут в ближайшее время

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос в ближайшее время примет решение о предоставлении мест астронавтам НАСА на российских пилотируемых кораблях "Союз", сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время. О данном решении будут все проинформированы", - сказали в пресс-службе.

