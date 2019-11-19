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Мать, посадившая 6-летнего сына за руль, выразила желание встретиться с Бастрыкиным

11:20 19.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Посадившая 6-летнего сына за руль мать заявила о желании встретиться с Бастрыкиным. Накануне глава СКР поручил управлению по Татарстану проверить опубликованное в СМИ видео, на котором ребёнок разгоняется на внедорожнике до 130 км/ч.

Агина Алтынбаева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что готова лично встретиться с Александром Бастрыкиным.

«Вообще я хотела бы лично с ним пообщаться по этому поводу, и не только по этому».

Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева выложила в сеть видео со своим малолетним сыном за рулём. Ранее она рассказала «Говорит Москва», что её ребёнок ездит так с четырёх лет.

В отношении Алтынбаевой за последние три года было составлено 30 административных протоколов, сообщает ГИБДД. В апреле 2019 года её оштрафовали на 5300 рублей за езду с младенцем на руках.

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