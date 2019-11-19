Судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян

11:32 Источник: РБК

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП. Приставов предлагается включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй (БКИ) по запросу.

Сейчас это могут делать сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи или суды. РБК