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НОВОСТИ

Судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян

11:32 19.11.2019 Источник: РБК

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП. Приставов предлагается включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй (БКИ) по запросу. 

Сейчас это могут делать сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи или суды.  РБК

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