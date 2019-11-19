Более 70 ледовых площадок откроются для горожан этой зимой в СЗАО

12:00

В Северо-Западном округе (СЗАО) Москвы нынешней зимой откроются 76 ледовых площадок. Как сообщает Информационный центр правительства столицы со ссылкой на представителей префектуры СЗАО, это будут 68 катков с естественным льдом и 8 катков с искусственным покрытием.Наиболее крупные катки откроют в ландшафтном парке "Митино" , в Южном Тушине (ул.Василия Петушкова, вл.2), а также в Строгино (ул.Твардовского, вл.16, корп.3).

Кроме того, в округе откроют и 12 лыжных трасс, например, в Серебряном бору, в Северном Тушине рядом с ФОК "Лазурный" , в парке "Покровское-Стрешнево" (5 км.).



А в Куркине по традиции будет подготовлен для катания горнолыжный склон в природном парке "Долина реки Сходня в Куркино".

