Более 70 ледовых площадок откроются для горожан этой зимой в СЗАО
12:00 19.11.2019
Наиболее крупные катки откроют в ландшафтном парке "Митино" , в Южном Тушине (ул.Василия Петушкова, вл.2), а также в Строгино (ул.Твардовского, вл.16, корп.3).
Кроме того, в округе откроют и 12 лыжных трасс, например, в Серебряном бору, в Северном Тушине рядом с ФОК "Лазурный" , в парке "Покровское-Стрешнево" (5 км.).
А в Куркине по традиции будет подготовлен для катания горнолыжный склон в природном парке "Долина реки Сходня в Куркино".
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