0
0
127
НОВОСТИ

Восемь больных детей обнаружены брошенными матерью в однокомнатной квартире в Москве

12:20 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи проводят проверку по факту обнаружения больных восьмерых детей, проживающих в ненадлежащих условиях в квартире в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго- западе Москвы сотрудниками скорой помощи обнаружены малолетние дети с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. Все восемь детей находились под присмотром бабушки 1956 года рождения, - сообщила Иванова. - По мнению медицинских работников, дети находились в ненадлежащих условиях проживания, о чем они проинформировали правоохранительные органы".

Данный факт был выявлен совместно с работниками столичной прокуратуры. Начата доследственная проверка, в ходе которой следователи выяснили, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семьи. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 19.11.2019
Россия увеличила вложения в гособлигации США
0
0
13:20 19.11.2019
На Украине рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко
0
39
13:05 19.11.2019
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой - адвокат
0
68
13:00 19.11.2019
Эрдоган заявил, что сообщил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
0
75
12:32 19.11.2019
МВД и Минэкономики согласовали порядок продажи "красивых номеров" - СМИ
0
106
12:05 19.11.2019
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из РФ напрямую - источник
0
170
12:00 19.11.2019
Более 70 ледовых площадок откроются для горожан этой зимой в СЗАО
0
156
11:32 19.11.2019
Судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян
0
169
11:20 19.11.2019
Мать, посадившая 6-летнего сына за руль, выразила желание встретиться с Бастрыкиным
0
197
11:05 19.11.2019
Решение о предоставлении мест астронавтам США на "Союзах" примут в ближайшее время
0
225

Возврат к списку