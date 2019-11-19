Восемь больных детей обнаружены брошенными матерью в однокомнатной квартире в Москве

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи проводят проверку по факту обнаружения больных восьмерых детей, проживающих в ненадлежащих условиях в квартире в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго- западе Москвы сотрудниками скорой помощи обнаружены малолетние дети с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. Все восемь детей находились под присмотром бабушки 1956 года рождения, - сообщила Иванова. - По мнению медицинских работников, дети находились в ненадлежащих условиях проживания, о чем они проинформировали правоохранительные органы".



Данный факт был выявлен совместно с работниками столичной прокуратуры. Начата доследственная проверка, в ходе которой следователи выяснили, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семьи. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

