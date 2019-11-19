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НОВОСТИ

МВД и Минэкономики согласовали порядок продажи "красивых номеров" - СМИ

12:32 19.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

МВД и Минэкономики, как выяснил “Ъ”, наконец договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера. Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы.

Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.

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