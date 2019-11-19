Эрдоган заявил, что сообщил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что проинформировал американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400.

"Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право", - сообщил турецкий лидер во время выступления в Анкаре, трансляцию которого ведет телеканал Эн-ти-ви.





