Эрдоган заявил, что сообщил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
13:00 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что проинформировал американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400.
"Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право", - сообщил турецкий лидер во время выступления в Анкаре, трансляцию которого ведет телеканал Эн-ти-ви.
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