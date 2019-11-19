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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой - адвокат

13:05 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Что касается сообщений о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно, такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве", - сказал адвокат.

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