Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой - адвокат

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Что касается сообщений о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно, такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве", - сказал адвокат.

