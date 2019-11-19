На Украине рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко

13:20 Источник: Газета.Ru

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем президент Украины Владимир Зеленский хуже экс-лидера страны Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Она заявила, что при Порошенко у телеканала «112 Украина» не отнимали лицензию, а также отметила, что новый президент Украины отменил постановление о максимальном росте тарифов в отличие от предыдущего.



Кроме того, бывший глава украинского минюста сказала, что во время президентства Петра Порошенко предпринимались попытки поднять минимальную зарплату в стране до отметки в чуть выше 13 тыс. руб., а при Зеленском этот показатель установили на пороге чуть выше 10 тыс. рублей.



По мнению Лукаш, новое украинское правительство состоит на 90% «из тех же самых лиц», что и при прошлом главе государства.



«Смотрим по действиям – действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны», — подчеркнула она. Газета.Ru

