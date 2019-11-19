0
0
39
НОВОСТИ

На Украине рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко

13:20 19.11.2019 Источник: Газета.Ru

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем президент Украины Владимир Зеленский хуже экс-лидера страны Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Она заявила, что при Порошенко у телеканала «112 Украина» не отнимали лицензию, а также отметила, что новый президент Украины отменил постановление о максимальном росте тарифов в отличие от предыдущего.

Кроме того, бывший глава украинского минюста сказала, что во время президентства Петра Порошенко предпринимались попытки поднять минимальную зарплату в стране до отметки в чуть выше 13 тыс. руб., а при Зеленском этот показатель установили на пороге чуть выше 10 тыс. рублей.

По мнению Лукаш, новое украинское правительство состоит на 90% «из тех же самых лиц», что и при прошлом главе государства.

«Смотрим по действиям – действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны», — подчеркнула она. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 19.11.2019
Польские СМИ рассказали о сценариях войны США и России
0
67
13:05 18.11.2019
Россия и Ирак обсуждают поставки систем С-400 - ФСВТС
0
130
10:32 18.11.2019
Военные США представили поэтапный план прорыва российской системы ПВО
0
144
07:30 18.11.2019
Протестующие в Южной Корее призвали власти подумать о выводе войск США с территории страны
0
190
09:15 17.11.2019
Сеул и Вашингтон решили отложить проведение совместных военных маневров
0
152
09:05 17.11.2019
Власти Украины говорят , что скоро вернут арестованные у берегов Крыма военные корабли
0
156
19:00 15.11.2019
Турция и США собираются изучить "влияние" работы ЗРК С-400 на истребители F-35 - СМИ
0
311
11:05 15.11.2019
Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота - командующий ВМС Украины
0
195
10:05 15.11.2019
Под контроль России перешла оставленная американцами военная база в Сирии
0
191
12:05 14.11.2019
Для прикрытия места базирования вертолетов на севере Сирии РФ разместила комплекс ПВО "Панцирь"
0
261

Возврат к списку