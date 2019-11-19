Россия увеличила вложения в гособлигации США

13:32 Источник: РБК

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина.

В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.

Лидером среди иностранных инвесторов стала Япония, которая впервые в этой позиции опередила Китай. По итогам июня японские вложения увеличились на $21,9 млрд и достигли $1,122 трлн. РБК