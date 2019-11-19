Сотрудники МФЦ расскажут о капремонте поликлиник по новому стандарту

13:50

О том, какие поликлиники будут закрыты на капремонт в 2020 году москвичей будут информировать не только медики, но и сотрудники многофункциональных центров (МФЦ) госуслуг «Мои документы». По словам руководителя центров госуслуг Москвы Ольги Фефеловой, сотрудники МФЦ будут ходить по домам горожан с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11.00 до 18.00 и рассказывать о самом проекте капремонта поликлиник, а также о том, как горожанам будет удобнее получать медицинские услуги в то время, пока их амбулатория будет модернизироваться.

Сотрудников МФЦ можно будет узнать по белым ветровкам, красным сумкам и бейджам. В случае сомнения москвичи могут позвонить по телефону 8-495-777-77-77 и уточнить, работает ли в МФЦ человек, который постучался в дверь.

Как заявил сегодня глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, ремонт первых 50 поликлиник начнется в 2020 году, всего за 3 года планируется отремонтировать 135 амбулаторий.