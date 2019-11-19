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НОВОСТИ

НАТО признает космос сферой военной деятельности, но не будет размещать оружие - генсек

14:00 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны - члены НАТО на заседании на уровне глав МИД 20 ноября признают космос как одну из сфер военной деятельности альянса, но не станут размещать там оружие. Об этом заявил во вторник на пресс- конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Завтра мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций, - сказал он. - При этом НАТО не намерена разворачивать оружие в космосе".

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