Первая партия танков "Армата" поступит в войска в конце 2019 - начале 2020 года

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая опытно- промышленная партия танков нового поколения Т-14 "Армата" поступит в Вооруженные силы России в конце 2019 - начале 2020 года, сообщил во вторник ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов на полях авиасалона "Дубай эйршоу - 2019".

"В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия. Ее поставка Вооруженным силам РФ состоится в конце 2019 - начале 2020 года", - сообщил Чемезов.

