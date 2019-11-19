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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Удальцову и Развозжаеву

15:12 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсацию политикам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву по делу о беспорядках на Болотной площади. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, они должны получить соответственно 9 и 11 тысяч евро. 

Европейский суд признал отсутствие справедливого судебного разбирательства в отношении Удальцова и Развозжаева в России. Указывается, что основная часть доказательств по делу строилась на показаниях Константина Лебедева, который заключил сделку со следствием и был заключен в особом порядке. 

В свою очередь, в Минюсте подчеркивают, что Страсбургский суд отказался признавать митинг на Болотной площади мирным собранием.  Эхо Москвы

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