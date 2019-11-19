ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Удальцову и Развозжаеву
15:12 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсацию политикам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву по делу о беспорядках на Болотной площади. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, они должны получить соответственно 9 и 11 тысяч евро.
Европейский суд признал отсутствие справедливого судебного разбирательства в отношении Удальцова и Развозжаева в России. Указывается, что основная часть доказательств по делу строилась на показаниях Константина Лебедева, который заключил сделку со следствием и был заключен в особом порядке.
В свою очередь, в Минюсте подчеркивают, что Страсбургский суд отказался признавать митинг на Болотной площади мирным собранием. Эхо Москвы
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