В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
15:32 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы
В Пензе в яму с кипятком провалился легковой автомобиль. Два человека погибли. По данным МЧС, трагедия произошла сегодня утром на стоянке у одного из магазинов. Грунт провалился из-за прорыва трубы с горячей водой.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Эхо Москвы
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