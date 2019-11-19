0
0
120
НОВОСТИ

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

15:32 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В Пензе в яму с кипятком провалился легковой автомобиль. Два человека погибли. По данным МЧС, трагедия произошла сегодня утром на стоянке у одного из магазинов. Грунт провалился из-за прорыва трубы с горячей водой. 

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 19.11.2019
У Кремля нет готового решения по прямым выборам мэров - Песков
0
14
16:12 19.11.2019
На жительницу Набережных Челнов, пустившую сына за руль машины, возбуждено уголовное дело
0
67
16:00 19.11.2019
Первые 50 поликлиник начнут ремонтировать по новому стандарту уже будущей весной
0
82
16:00 19.11.2019
Шведский премьер признался в связи между неудавшейся интеграцией и ростом преступности
0
87
15:12 19.11.2019
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Удальцову и Развозжаеву
0
151
15:00 19.11.2019
Минобороны РФ удивили угрозы главы МИД Турции возобновить военную операцию на севере Сирии
0
156
14:32 19.11.2019
Медведев сообщил, что бюджет Союзного государства РФ-Белоруссия будет увеличен
0
177
14:12 19.11.2019
Первая партия танков "Армата" поступит в войска в конце 2019 - начале 2020 года
0
238
14:00 19.11.2019
НАТО признает космос сферой военной деятельности, но не будет размещать оружие - генсек
0
212
13:50 19.11.2019
Сотрудники МФЦ расскажут о капремонте поликлиник по новому стандарту
0
215

Возврат к списку