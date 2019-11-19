В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

15:32 Источник: Эхо Москвы

В Пензе в яму с кипятком провалился легковой автомобиль. Два человека погибли. По данным МЧС, трагедия произошла сегодня утром на стоянке у одного из магазинов. Грунт провалился из-за прорыва трубы с горячей водой.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Эхо Москвы