Первые 50 поликлиник начнут ремонтировать по новому стандарту уже будущей весной

16:00

Программа капитального ремонта московских поликлиник стартует весной 2020 года. В 50 поликлиниках в феврале-апреле уже начнутся ремонтные работы. На время капремонта амбулатории будут закрыты, а их специалисты продолжат принимать горожан в соседних филиалах. Как заявил глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, при этом медиков сокращать не будут, а наоборот, примут еще 500 специалистов дополнительно, для того, чтобы амбулатории мегаполиса соответствовали требованиям «Нового московского стандарта поликлиники», утвержденного в нынешнем году.

С завтрашнего дня в районах, где начнется ремонт поликлиник, стартует специальная информационная кампания, в которой будут участвовать сотрудники многофункциональных центров госуслуг «Мои документы». Они будут ходить по домам и рассказывать горожанам о проекте капремонта амбулаторий и о том, куда удобнее обращаться за медицинскими услугами на время ремонта старой поликлиники. Узнать сотрудников МФЦ можно будет по белым ветровкам, красным сумкам и специальным бейджам.