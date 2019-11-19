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НОВОСТИ

У Кремля нет готового решения по прямым выборам мэров - Песков

16:32 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не финализировал решение по поводу возвращения прямых выборов мэров городов, которые не являются столицами регионов.

"Сформулированной позиции по этой теме [прямые выборы мэров] нет", - сказал журналистам во вторник пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что "на экспертном уровне эта тема неоднократно ставилась на повестку дня". "Но это никак не было финализировано в какую-то позицию", - отметил представитель Кремля.

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