В Швеции прекращено расследование по делу Джулиана Ассанжа

17:00 Источник: Эхо Москвы

Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств.

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции прокурор Ева-Мари Перссон. Она отметила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на обстоятельства произошедшего.



Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Эхо Москвы

