В Швеции прекращено расследование по делу Джулиана Ассанжа
17:00 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств.
Об этом сообщила в ходе пресс-конференции прокурор Ева-Мари Перссон. Она отметила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на обстоятельства произошедшего.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:00 19.11.2019
- "Матери против политических репрессий" передали письмо Путину
- 17:32 19.11.2019
- Первые сто тысяч электронных паспортов будут изготовлены в первой половине 2020 года
- 17:13 19.11.2019
- Суд отменил решение о штрафе в отношении ИД "Момент истины" за фейки - адвокат
- 16:32 19.11.2019
- У Кремля нет готового решения по прямым выборам мэров - Песков
- 16:12 19.11.2019
- На жительницу Набережных Челнов, пустившую сына за руль машины, возбуждено уголовное дело
- 16:00 19.11.2019
- Первые 50 поликлиник начнут ремонтировать по новому стандарту уже будущей весной
- 16:00 19.11.2019
- Шведский премьер признался в связи между неудавшейся интеграцией и ростом преступности
- 15:32 19.11.2019
- В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
- 15:12 19.11.2019
- ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Удальцову и Развозжаеву
- 15:00 19.11.2019
- Минобороны РФ удивили угрозы главы МИД Турции возобновить военную операцию на севере Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать