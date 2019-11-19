Первые сто тысяч электронных паспортов будут изготовлены в первой половине 2020 года
17:32 19.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Первые сто тысяч электронных паспортов изготовят в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщил на рабочей встрече с президентом вице-премьер Максим Акимов.
Проект будет реализован в двух форматах — пластиковая карта с российским чипом и мобильное приложение. Всё это потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего, в министерстве внутренних дел, добавил вице-премьер. Он отметил, что по этому вопросу информация появится отдельно. Говорит Москва
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