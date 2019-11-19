Суд отменил решение о штрафе в отношении ИД "Момент истины" за фейки - адвокат
17:13 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома "Момент истины", подвергнутому первому в России административному штрафу в размере 200 тысяч рублей по статье КоАП о фейковых новостях. Об этом ТАСС сообщил адвокат Федор Трусов, представляющий интересы организации.
"Судебное решение, которое мы считаем необоснованным и подлежащим безусловной отмене, Хорошевский районный суд отменил и направил на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи", - сказал Трусов.
По его словам, мотив отмены решения - ненадлежащее извещение представителей издания о судебном заседании в суде первой инстанции. "Мы воспринимаем это решение как оправдательное", - отметил юрист. Вместе с тем жалоба на штраф в отношении главного редактора ИД Евгения Гнеушева назначена к рассмотрению в райсуде 21 декабря в 15:00 мск.
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