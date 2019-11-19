0
0
51
НОВОСТИ

Суд отменил решение о штрафе в отношении ИД "Момент истины" за фейки - адвокат

17:13 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома "Момент истины", подвергнутому первому в России административному штрафу в размере 200 тысяч рублей по статье КоАП о фейковых новостях. Об этом ТАСС сообщил адвокат Федор Трусов, представляющий интересы организации.

"Судебное решение, которое мы считаем необоснованным и подлежащим безусловной отмене, Хорошевский районный суд отменил и направил на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи", - сказал Трусов.

По его словам, мотив отмены решения - ненадлежащее извещение представителей издания о судебном заседании в суде первой инстанции. "Мы воспринимаем это решение как оправдательное", - отметил юрист. Вместе с тем жалоба на штраф в отношении главного редактора ИД Евгения Гнеушева назначена к рассмотрению в райсуде 21 декабря в 15:00 мск.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 19.11.2019
"Матери против политических репрессий" передали письмо Путину
0
29
17:32 19.11.2019
Первые сто тысяч электронных паспортов будут изготовлены в первой половине 2020 года
0
78
17:00 19.11.2019
В Швеции прекращено расследование по делу Джулиана Ассанжа
0
113
16:32 19.11.2019
У Кремля нет готового решения по прямым выборам мэров - Песков
0
158
16:12 19.11.2019
На жительницу Набережных Челнов, пустившую сына за руль машины, возбуждено уголовное дело
0
177
16:00 19.11.2019
Первые 50 поликлиник начнут ремонтировать по новому стандарту уже будущей весной
0
194
16:00 19.11.2019
Шведский премьер признался в связи между неудавшейся интеграцией и ростом преступности
0
210
15:32 19.11.2019
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
0
228
15:12 19.11.2019
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Удальцову и Развозжаеву
0
243
15:00 19.11.2019
Минобороны РФ удивили угрозы главы МИД Турции возобновить военную операцию на севере Сирии
0
237

Возврат к списку