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"Матери против политических репрессий" передали письмо Путину

18:00 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы

«Матери против политических репрессий» передали письмо Владимиру Путину с требованием соблюдения конституционных прав своих детей и родственников на непредвзятое расследование их дел. Они также потребовали проверить работу Следственного комитета.

В акции у администрации президента участвовали представители громких политических процессов — «Нового величия», «Сети» (деятельность организации запрещена на территории РФ), «ростовского» и «московского» дел и других. После того, как подписанты отнесли обращение в приемную администрации президента, они встали в одиночные пикеты напротив здания.  Эхо Москвы

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