Васильева назвала качества, важные для учителей
18:40 19.11.2019 Источник: RNS
Учителя обязательно должны иметь самоуважение, также важными качествами являются самоотверженность, самоуважение, честность и любовь к тому, что делаешь, заявила министр просвещения Ольга Васильева в ходе встречи со студентами в Казани. Трансляция велась на странице министерства «ВКонтакте».
«Самое главное…это отношение к себе; себя тоже нужно очень уважать. Вот самоуважение должно быть обязательно. Самоотверженность, самоуважение, честность и любовь к тому, что делаешь – и я думаю, все получится», - заявила Васильева.
Министр отметила, что профессия учителя связана со служением, поэтому учителя должны с уважением к ней относиться. RNS
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