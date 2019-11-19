0
0
83
НОВОСТИ

Васильева назвала качества, важные для учителей

18:40 19.11.2019 Источник: RNS

Учителя обязательно должны иметь самоуважение, также важными качествами являются самоотверженность, самоуважение, честность и любовь к тому, что делаешь, заявила министр просвещения Ольга Васильева в ходе встречи со студентами в Казани. Трансляция велась на странице министерства «ВКонтакте».

«Самое главное…это отношение к себе; себя тоже нужно очень уважать. Вот самоуважение должно быть обязательно. Самоотверженность, самоуважение, честность и любовь к тому, что делаешь – и я думаю, все получится», - заявила Васильева.

Министр отметила, что профессия учителя связана со служением, поэтому учителя должны с уважением к ней относиться.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 19.11.2019
В РФ появился онлайн-сервис для жалоб бизнеса на давление со стороны силовиков
0
54
18:00 19.11.2019
"Матери против политических репрессий" передали письмо Путину
0
178
17:32 19.11.2019
Первые сто тысяч электронных паспортов будут изготовлены в первой половине 2020 года
0
190
17:13 19.11.2019
Суд отменил решение о штрафе в отношении ИД "Момент истины" за фейки - адвокат
0
191
17:00 19.11.2019
В Швеции прекращено расследование по делу Джулиана Ассанжа
0
212
16:32 19.11.2019
У Кремля нет готового решения по прямым выборам мэров - Песков
0
234
16:12 19.11.2019
На жительницу Набережных Челнов, пустившую сына за руль машины, возбуждено уголовное дело
0
240
16:00 19.11.2019
Первые 50 поликлиник начнут ремонтировать по новому стандарту уже будущей весной
0
254
16:00 19.11.2019
Шведский премьер признался в связи между неудавшейся интеграцией и ростом преступности
0
276
15:32 19.11.2019
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
0
283

Возврат к списку