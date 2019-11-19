Васильева назвала качества, важные для учителей

18:40 Источник: RNS

Учителя обязательно должны иметь самоуважение, также важными качествами являются самоотверженность, самоуважение, честность и любовь к тому, что делаешь, заявила министр просвещения Ольга Васильева в ходе встречи со студентами в Казани. Трансляция велась на странице министерства «ВКонтакте».

«Самое главное…это отношение к себе; себя тоже нужно очень уважать. Вот самоуважение должно быть обязательно. Самоотверженность, самоуважение, честность и любовь к тому, что делаешь – и я думаю, все получится», - заявила Васильева.



Министр отметила, что профессия учителя связана со служением, поэтому учителя должны с уважением к ней относиться. RNS