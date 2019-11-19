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Россию могут лишить права проведения ЧЕ-2020 по футболу - СМИ

20:40 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Россию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года. По информации британского издания Daily Mail, это произойдет, если WADA лишит статуса Российское антидопинговое агентство из-за манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории.

Судьбу РУСАДА исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства должен решить в начале декабря.  Эхо Москвы

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