Россию могут лишить права проведения ЧЕ-2020 по футболу - СМИ
20:40 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Россию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года. По информации британского издания Daily Mail, это произойдет, если WADA лишит статуса Российское антидопинговое агентство из-за манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории.
Судьбу РУСАДА исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства должен решить в начале декабря. Эхо Москвы
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