Трамп пообещал поднять пошлины еще выше, если сделка с Китаем не состоится

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил, что пошлины на китайские товары могут быть подняты еще выше, если торговая сделка с Китаем не будет достигнута. Об этом он заявил, выступая во вторник перед журналистами на заседании своего кабинета в Белом доме.

"У меня хорошие отношения с Китаем. Посмотрим, что будет, - сказал он. - Если мы не заключим сделку, я подниму пошлины еще выше".

