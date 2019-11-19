Трамп пообещал поднять пошлины еще выше, если сделка с Китаем не состоится
22:00 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп допустил, что пошлины на китайские товары могут быть подняты еще выше, если торговая сделка с Китаем не будет достигнута. Об этом он заявил, выступая во вторник перед журналистами на заседании своего кабинета в Белом доме.
"У меня хорошие отношения с Китаем. Посмотрим, что будет, - сказал он. - Если мы не заключим сделку, я подниму пошлины еще выше".
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