Госдума предлагает ввести минимальную розничную цену на сигареты
22:40 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Госдума предлагает ввести минимальную розничную цену на сигареты в размере чуть более 86 рублей за пачку. Поправки планируется внести в Налоговый кодекс. Авторы проекта указывают, что рынок активно насыщается нелегальной продукцией по заниженным ценам. Например, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет примерно 115 рублей. Нелегальные продаются в районе 50.
По данным аналитического агентства «Кантар», доля нелегальных сигарет на российском рынке растет. В первом квартале этого года она составила более 10% против почти 8 годом ранее. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 22:00 19.11.2019
- Трамп пообещал поднять пошлины еще выше, если сделка с Китаем не состоится
- 21:20 19.11.2019
- Володин назвал ошибкой приоритет в развитии Грузии и Прибалтики в советское время
- 20:40 19.11.2019
- Россию могут лишить права проведения ЧЕ-2020 по футболу - СМИ
- 20:00 19.11.2019
- Обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом
- 19:20 19.11.2019
- В РФ появился онлайн-сервис для жалоб бизнеса на давление со стороны силовиков
- 18:40 19.11.2019
- Васильева назвала качества, важные для учителей
- 18:00 19.11.2019
- "Матери против политических репрессий" передали письмо Путину
- 17:32 19.11.2019
- Первые сто тысяч электронных паспортов будут изготовлены в первой половине 2020 года
- 17:13 19.11.2019
- Суд отменил решение о штрафе в отношении ИД "Момент истины" за фейки - адвокат
- 17:00 19.11.2019
- В Швеции прекращено расследование по делу Джулиана Ассанжа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать