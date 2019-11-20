22:40 Источник: Эхо Москвы

Госдума предлагает ввести минимальную розничную цену на сигареты в размере чуть более 86 рублей за пачку. Поправки планируется внести в Налоговый кодекс. Авторы проекта указывают, что рынок активно насыщается нелегальной продукцией по заниженным ценам. Например, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет примерно 115 рублей. Нелегальные продаются в районе 50.

По данным аналитического агентства «Кантар», доля нелегальных сигарет на российском рынке растет. В первом квартале этого года она составила более 10% против почти 8 годом ранее. Эхо Москвы

