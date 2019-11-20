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НОВОСТИ

Украина хочет избавиться от зависимости от МВФ к 2023 году

07:00 20.11.2019 Источник: Интерфакс

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ - ред.). Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - сказала Маркарова в интервью изданию "Громадське".

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