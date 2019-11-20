Власти не собираются уменьшать пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

07:15 Источник: Интерфакс

Планов по возвращению прежнего пенсионного возраста для жителей Дальневосточного федерального округа на данный момент нет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Я пока не могу сказать, дали ли официальный ответ или не дали, но у нас таких планов нет", - сказал Топилин в среду журналистам в Хабаровске, отвечая на вопрос об обсуждении этой инициативы в правительстве РФ.

Как сообщалось, главы комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - для жителей Дальневосточного федерального округа.