Социологи выяснили, какие свободы россияне ценят больше всего

08:15 Источник: Интерфакс

Россияне в числе важных прав и свобод чаще стали называть право на свободу слова, свободу вероисповедания и совести и свободу мирных собраний и ассоциаций, следует из результатов опроса "Левада-центра", поступивших в "Интерфакс".

"Наибольший рост важности за последние два года отмечается у права на свободу слова - с 34% до 58%", - сообщили в "Левада-центре".

Причем за два года поддержка мнения о важности свободы слова выросла не только среди жителей Москвы (в два раза) и крупных городов, но и среди жителей провинции и сел (в 1,5 раза).

Упоминание среди наиболее важных прав справедливого суда выросло с 50% до 64%. Свободу вероисповедания и совести упомянули 40% граждан (ранее 22%).

Отвечая на вопрос социологов о том, какие из прав и свобод человека они считают наиболее важными (можно было выбрать несколько позиций), чаще всего респонденты отмечали право на "жизнь, свободу, личную неприкосновенность - 78%. При этом, по сравнению с данными аналогичного опроса, проведенного два года назад, в 2017 году, популярность этого ответа выросла на шесть процентных пунктов.

Одинаково важным отмечали право на медицинскую помощь - по 70% (второе место рейтинга) и право на бесплатное образование, равный доступ к образованию 59%.