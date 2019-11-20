0
0
130
НОВОСТИ

Социологи выяснили, какие свободы россияне ценят больше всего

08:15 20.11.2019 Источник: Интерфакс

Россияне в числе важных прав и свобод чаще стали называть право на свободу слова, свободу вероисповедания и совести и свободу мирных собраний и ассоциаций, следует из результатов опроса "Левада-центра", поступивших в "Интерфакс".

"Наибольший рост важности за последние два года отмечается у права на свободу слова - с 34% до 58%", - сообщили в "Левада-центре".

Причем за два года поддержка мнения о важности свободы слова выросла не только среди жителей Москвы (в два раза) и крупных городов, но и среди жителей провинции и сел (в 1,5 раза).

Упоминание среди наиболее важных прав справедливого суда выросло с 50% до 64%. Свободу вероисповедания и совести упомянули 40% граждан (ранее 22%).

Отвечая на вопрос социологов о том, какие из прав и свобод человека они считают наиболее важными (можно было выбрать несколько позиций), чаще всего респонденты отмечали право на "жизнь, свободу, личную неприкосновенность - 78%. При этом, по сравнению с данными аналогичного опроса, проведенного два года назад, в 2017 году, популярность этого ответа выросла на шесть процентных пунктов.

Одинаково важным отмечали право на медицинскую помощь - по 70% (второе место рейтинга) и право на бесплатное образование, равный доступ к образованию 59%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 20.11.2019
Дом, в котором родился Гитлер, станет отделением полиции
0
9
09:05 20.11.2019
В Германии убили сына экс-президента страны
0
52
09:00 20.11.2019
В Эстонии хотят вернуть "аннексированные Россией территории"
0
57
08:25 20.11.2019
Заключать еще одно соглашение на поставку С-400 Турция не собирается
0
116
08:00 20.11.2019
Украина пока не получила от США около 35 млн долл помощи на военные нужды
0
85
07:45 20.11.2019
Эксперты России, ЕС и Украины проведут переговоры по газу в формате телеконференции - СМИ
0
90
07:30 20.11.2019
В NASA заявили о желании приобрести места на "Союзах" для американских астронавтов
0
94
07:15 20.11.2019
Власти не собираются уменьшать пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока
0
128
07:00 20.11.2019
Украина хочет избавиться от зависимости от МВФ к 2023 году
0
139
22:40 19.11.2019
Госдума предлагает ввести минимальную розничную цену на сигареты
0
545

Возврат к списку