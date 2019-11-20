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Заключать еще одно соглашение на поставку С-400 Турция не собирается

08:25 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция в настоящий момент не рассматривает вопрос заключения нового соглашения с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Как вы знаете, наше соглашение было подписано в апреле 2017 года, процесс [поставок С-400] в рамках этого соглашения продолжается. В данный момент речи о заключении нового соглашения не идет. В предстоящий период будет продолжаться процесс по поставкам батарей, обучения персонала, развертыванию систем, выбору места дислокации, настройке программного обеспечения. Это, конечно, длительный процесс с технической точки зрения", - приводит в среду его слова сайт администрации Эрдогана.

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