В NASA заявили о желании приобрести места на "Союзах" для американских астронавтов

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается приобрести дополнительные места на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом официальный представитель НАСА, занимающийся вопросами МКС, Гэри Джордан сообщил во вторник корр. ТАСС.



"НАСА намерено приобрести дополнительные места на "Союзе", чтобы обеспечить постоянное американское присутствие на борту МКС", - прокомментировал эту информацию Джордан. При этом он не дал конкретного ответа на просьбу уточнить, о скольких местах и миссиях идет речь: "Переговоры между НАСА и Роскосмосом все еще продолжаются".

