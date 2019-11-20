Эксперты России, ЕС и Украины проведут переговоры по газу в формате телеконференции - СМИ

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техническая трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины по газу пройдет в среду в формате телеконференции. Об этом сообщил в среду ТАСС близкий к переговорам источник в Брюсселе. Они направлены на подготовку в конце ноября министерской трехсторонней встречи для обсуждения условий поставок газа на Украину и его транзита в ЕС с 1 января 2020 года.

"Экспертные консультации пройдут в среду в формате телеконференции, без физической встречи участников для экономии времени", - заявил он.