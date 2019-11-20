В Эстонии хотят вернуть "аннексированные Россией территории"
09:00 20.11.2019 Источник: РБК
Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории, и уточнил, что для ратификации пограничного договора страна должна возвратить их. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Таким образом Пыллуаас отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.
«Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас. Он отметил, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Ранее Мария Захарова сообщала, что тема Тартуского договора для России «навсегда закрыта». Захарова пояснила, что его действие прекратилось 6 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР. РБК
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