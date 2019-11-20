В Германии убили сына экс-президента страны

09:05 Источник: Известия

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Как сообщает издание Der Tagesspiegel, Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik. Во вторник 59-летний специалист выступал там с лекцией, посвященной проблемам с печенью.

По данным полиции, один из присутствовавших на лекции людей попытался помешать нападавшему и был тяжело ранен. Предполагаемый преступник задержан на территории клиники. Ведется расследование. Известия