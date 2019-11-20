В Германии убили сына экс-президента страны
09:05 20.11.2019 Источник: Известия
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Как сообщает издание Der Tagesspiegel, Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik. Во вторник 59-летний специалист выступал там с лекцией, посвященной проблемам с печенью.
По данным полиции, один из присутствовавших на лекции людей попытался помешать нападавшему и был тяжело ранен. Предполагаемый преступник задержан на территории клиники. Ведется расследование. Известия
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