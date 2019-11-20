0
0
9
НОВОСТИ

Дом, в котором родился Гитлер, станет отделением полиции

09:20 20.11.2019 Источник: Lenta.ru

Здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, превратят в отделение полиции. Об этом сообщили в правительстве Австрии, передает издание Deutche Welle.

«Будущее использование здания полицией должно ясно продемонстрировать, что оно никогда не станет памятником национал-социализму», — заявил австрийский министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Судьба дома, в котором родился Гитлер, решалась на протяжении нескольких лет. Ранее австрийские власти хотели снести здание, чтоб оно не превратилось в культовый для неонацистов памятник.

В 2017 году дом был изъят в собственность государства у его владелицы Герлинды Поммер, несмотря на ее протесты. Изначально Поммер присудили компенсацию в 1,5 миллиона евро, однако эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой Австрии.

По закону, принятому Национальным советом Австрии в 2016 году, местные власти могут проводить на объекте любые виды архитектурных работ, включая полный демонтаж постройки.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 20.11.2019
В Германии убили сына экс-президента страны
0
52
09:00 20.11.2019
В Эстонии хотят вернуть "аннексированные Россией территории"
0
57
08:25 20.11.2019
Заключать еще одно соглашение на поставку С-400 Турция не собирается
0
116
08:15 20.11.2019
Социологи выяснили, какие свободы россияне ценят больше всего
0
130
08:00 20.11.2019
Украина пока не получила от США около 35 млн долл помощи на военные нужды
0
85
07:45 20.11.2019
Эксперты России, ЕС и Украины проведут переговоры по газу в формате телеконференции - СМИ
0
90
07:30 20.11.2019
В NASA заявили о желании приобрести места на "Союзах" для американских астронавтов
0
94
07:15 20.11.2019
Власти не собираются уменьшать пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока
0
128
07:00 20.11.2019
Украина хочет избавиться от зависимости от МВФ к 2023 году
0
139
22:40 19.11.2019
Госдума предлагает ввести минимальную розничную цену на сигареты
0
545

Возврат к списку