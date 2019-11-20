Дом, в котором родился Гитлер, станет отделением полиции
09:20 20.11.2019 Источник: Lenta.ru
Здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, превратят в отделение полиции. Об этом сообщили в правительстве Австрии, передает издание Deutche Welle.
«Будущее использование здания полицией должно ясно продемонстрировать, что оно никогда не станет памятником национал-социализму», — заявил австрийский министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.
Судьба дома, в котором родился Гитлер, решалась на протяжении нескольких лет. Ранее австрийские власти хотели снести здание, чтоб оно не превратилось в культовый для неонацистов памятник.
В 2017 году дом был изъят в собственность государства у его владелицы Герлинды Поммер, несмотря на ее протесты. Изначально Поммер присудили компенсацию в 1,5 миллиона евро, однако эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой Австрии.
По закону, принятому Национальным советом Австрии в 2016 году, местные власти могут проводить на объекте любые виды архитектурных работ, включая полный демонтаж постройки. Lenta.Ru
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