Нелегальных мигрантов обнаружили на пароме, направляющемся из Нидерландов в Британию

09:32 Источник: Газета.Ru

На пароме, направлявшемся в Британию из Нидерландов, были обнаружены 25 нелегальных мигрантов, сообщает CNN. Об этом сообщили в полиции Роттердама.

Как стало известно, мигранты были обнаружены членами экипажа. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, несмотря на то, что они длительное время находились на пароме при низкой температуре.



Отмечается, что мигранты были переданы экстренным службам. Газета.Ru

